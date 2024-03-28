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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 24%.. البنك الأهلي يستحوذ على جزء من رأسمال شركة هايد بارك العقارية

البنك الأهلي
البنك الأهلي

قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري بأن هذه الصفقة تعد إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.

وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بإتمام تلك الصفقة والتي تعد فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا الى ان شركة هايد بارك تعاونها 3 شركات تابعة لها بحصص حاكمة تتجاوز أكثر من 99 % وهي شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت وشركة فاوندرز للتسويق العقاري"، حيث سيساهم البنك في هذه الشركات بصورة غير مباشرة.

من جانبه أفاد أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري أن شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليارات جنيه وتزيد محفظة الأراضي لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة في إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك - التجمع الخامس - بمساحة 1177 فدانًا، مشروع تاوني بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فدانًا مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فدانًا ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالي بمساحة 240 فدانًا، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق ايرادات تزيد على 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

الجدير بالذكر أنه قام بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والأعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.

 

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