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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ليه مهم تقرأ أذكار الصباح في رمضان؟.. عجائب لا حصر لها

صدى البلد

أثر قراءة أذكار الصباح على النفس الأذكار تطيب النفوس كما أن الله عز وجل أوصى بكثرة الذكر، لأن الذكر صلة بين العبد وربه وعندما يذكر المسلم ربه يشعر بالأمان والطمأنينة والسكينة وفوائد أذكار الصباح والمساء وأثرها على نفسك كبير.

ليه مهم تقرأ أذكار الصباح والمساء فى رمضان ؟

١. لأنك بيها بترضي رب العالمين.
٢. لأنها بتحميك وبتحفظك من الشيطان ووسوسته.
٣. تصرف عنك كل هم وحزن وتريح قلبك 
٤. تجعلك في معية الله وحفظه من كل أذى وسوء

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اذكار الصباح مكتوبة قصيرة

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مائة مرّة.
• سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (مائة مرة أو أكثر).
• اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.
• اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.
• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.
• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سبع مرات).

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
• بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات).
• سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.
• يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.
• اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت ( ثلاث مرّات).
• لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ (عشر مرات).
• سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ (مائة مرّةٍ أو أكثر).

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أثر قراءة أذكار الصباح على النفس 

1- إخراج الشيطان من حياة المسلم.

2- كسب رضا الله عزّ وجلّ.

3-إبعاد الهم والحزن عن القلب، وجلب الراحة والسرور له.

4-جعل القلب والجسم أقوى.

5- ذكر الله عزّ وجلّ ينير القلب والعقل والوجه.

6-جلب الرزق وطرح البركة فيه.

7-يستشعر المسلم مراقبة الله عزّ وجلّ له في جميع الأوقات، الأمر الذي يوصله إلى مرحلة الإحسان، أي أن يعبد الله كأنه يراه.

8- القرب من الله عزّ وجلّ، فالمسلم الدائم الذكر لله عزّ وجلّ يكون أكثر قربًا منه، كما جاء في الحديث القدسي: « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».

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