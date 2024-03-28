لحمة حلال.. ضبط جزارين ذبـ.حوا أحصنة وباعوها للمواطنين بالمنوفية

انعدم الضمير وغابت الإنسانية عند عدد من الجزارين في محافظة المنوفية بعدما استغلوا ثقة أهالي المنطقة وإقبالهم على الشراء منهم ليكتشفوا بعدها نصبهم واحتيالهم بذبح الأحصنة وبيع لحومها للمواطنين على أنها لحوم بقر.

استأجر الجزارون منزلا في شارع قريبا من محل الجزارة الخاص بهم لإعداد وتحضير الأحصنة لبيعها للمواطنين، حيث كانوا يحضرون الأحصنة ليلا حتى لاحظ الأهالي الأمر عندما اكتشفوا أن الأحصنة تختفي من المنزل في صباح اليوم التالي.

ذبح الأحصنة حلال

أثار الأمر شكوك الأهالي بالمنطقة حتى أبلغوا الشرطة بالأمر، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الجزارين، وباستجوابهم أكدوا أنهم من خارج القرية، وأن ذبح الأحصنة حلال في معتقداتهم.

وألقت قوات أمن المنوفية، القبض على الجزارين في قرية أشليم بمركز قويسنا؛ بتهمة ذبح الأحصنة وبيع لحومها على أنها لحوم بلدية لأهالي قويسنا.

القبض على المتهمين

وتبين تورطهم في الذبح متلبسين بوجود لحم أحصنة وتم التحفظ علي المضبوطات وضبط الجزارين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.