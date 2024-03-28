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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز الفلك الدولي يكشف موعد أول أيام عيد الفطر

ارشيفية
ارشيفية

حدّد مركز الفلك الدولي موعد أول أيام عيد الفطر وذلك في العاشر من أبريل القادم.


ووفق البيان؛ فقد أشار المركز إلي أن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024 ، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 إبريل.

في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها".

وتابع البيان :"فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 8 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها".


وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

واختم البيان : وعليه من المتوقع أن تعلن جميع هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها. 

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