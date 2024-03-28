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ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن سعر الذهب وحالة الطقس اليوم، حيث تشهد  أجواء حارة على جميع مناطق الجمهورية، وذلك نتيجة تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة قادمة من الصحراء الغربية.


وقالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح المؤثر في حالة الطقس اليوم، يعمل على رفع درجات الحرارة ويصاحب ذلك أيضا مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.


و أن ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد اليوم، يعد أول موجة حارة فى ربيع ٢٠٢٤ ، حيث يتوقع ️استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.


ومن المتوقع أن تسجل درجات القاهرة الكبرى خلال الطقس غدا درجة حرارة عظمى ٣١ درجة مئوية، كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

️وتبقى الظاهرة المؤثرة خلال حالة الطقس في فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

و من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا لإرتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن اليوم هو ذروة إرتفاع قيم درجات الحرارة، حيث متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة مئوية وأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 7 - 8 درجات مئوية، في معظم محافظات الجمهورية، و ذلك بسبب التأثر بكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية .


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس حار نهاراً في معظم محافظات الجمهورية ، وخاصة في وقت الظهيرة ، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة في الكتل الهوائية الصحراوية منخفضة ، لذلك لا نشعر بشدة إرتفاع درجات الحرارة إلا في أماكن مغلقة أو في التعرض المباشر لأشعة الشمس.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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