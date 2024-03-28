تعليم الأقصر تختتم مسابقة التحدث بالفصحى

شهد اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ختام فعاليات مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى وتعميق النحو".

ياتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية كريمة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أقيمت المسابقة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، خلال الفترة (٢١ مارس - ٢٨ مارس)، بمشاركة ١٥٩ متسابقاً من المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، مؤكدة على أن معايير تقييم الطلاب المتسابقين تتمثل في ثلاثة مجالات هي، التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والإلقاء الشعري، وذلك بالإضافة إلى اختبار تحريري موضوعي.

حضر الجولة الختامية إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، ورمضان أحمد أبو الحسن موجه عام اللغة العربية.