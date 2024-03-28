يشعر الكثيرون منا بالخيانة.. مسؤولة بالخارجية الأمريكية تستقيل بسبب دعم بايدن لإسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "يشعر الكثيرون منا بالخيانة".. مسؤولة بالخارجية الأمريكية تستقيل بسبب دعم إدارة بايدن لإسرائيل.

"يشعر الكثيرون منا بالخيانة".. كلمات كالرصاص أطلقتها مسؤولة الشئون الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى للديموقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية أنيل شيلين احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تجاوز الكونجرس

هذا الدعم دفعها إلى الاستقالة من منصبها، وفي مقال نُشر لها انتقدت المسؤولة الأمريكية السابقة إدارة بايدن في دعمها لإسرائيل والذي وصل إلى تجاوز الكونجرس لإرسال آلاف الذخائر والقنابل والأسلحة إلى تل أبيب دون موافقة رسمية بالمخالفة للقوانين الأمريكية التي تمنع تقديم المساعدة للجيوش الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو التي تقيد تقديم المساعدة الإنسانية.