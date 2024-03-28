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رئيس التحرير
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حسام موافي يحذر: أكلات تسبب التهاب "الفيروس الكبدي A" والشباب أكثر عرضة

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن التهاب "الفيروس الكبدي A" يكون بسبب أكلات الشارع، مشيرا إلى أن الأب والأم عليهم دور لمنع أبنائهم من تناول الطعام بالخارج.

وقال “موافي”، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشباب أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الفيروس الكبدي، مؤكدا أن تناول الطعام بالشارع يسبب إصابات أخرى منها “جرثومة المعدة والسمنة”.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن “التهاب الفيروس الكبدي B و C”، هم من يؤثروا في الكبد بشكل كبير، مؤكدا أن الحلاقة أو عمليات الولادة، قد تساهم في الإصابة.

حسام موافي الحالات الحرجة القصر العينى إلتهاب الفيروس الكبدي اكل الشارع

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