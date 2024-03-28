محلل سياسي: روسيا تتقدم بقوة والجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة

قال رامي القليوبي كاتب ومحلل سياسي، إنّ روسيا تتقدم بقوة والجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مشددًا على أن أوكرانيا تواجه وضعا صعبا جدا بعد فشل الهجوم المضاد في العام الماضي.

وأضاف "القليوبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المعنويات في الداخل الأوكراني أصبحت تتراجع ولم تعد هناك طوابير تصطف أمام لجان التجنيد مثلما كان الأمر في بداية الأحداث".

براهين

وتابع الكاتب والمحلل السياسي: "روسيا لم توجه أصابع الإتهام إلى أوكرانيا بشكل رسمي بخصوص التفجيرات الأخيرة، لكن الحديث عن أوكرانيا في هذا الصدد يندرج ضمن الترجيحات والتكهنات ويتم تعزيزها ببراهين من قبيل أن منفذي الهجوم كانوا وقت إلقاء القبض عليهم متجهين إلى الحدود مع أوكرانيا، ولكن فعليا، لا يوجد دليل قاطع على ضلوع كييف بشكل مباشر في تدبير الهجوم".



