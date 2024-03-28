حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أجرى مناورة مفاجئة اليوم تهدف إلى إعداد الجيش للحرب في الشمال.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي أجرى اليوم مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الشمال مع لبنان"، وشارك في التدريب، الذي قادته شعبة العمليات، جميع قيادات وأجنحة ومديريات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى هيئة الأركان العامة.

وفي السياق نفسه أكدت القناة 12 العبرية، أن "التمرين العسكري تمحور حول السيناريوهات المختلفة وخطط الجيش لحرب شاملة مع لبنان"، موضحة أن "التمرين كان مفاجئًا وبأمر من رئيس الأركان هرتسي هاليفي وشارك فيه سلاح الجو ووحدة الاستخبارات".

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "كان الهدف من التدريب هو تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي لمختلف السيناريوهات في الساحة الشمالية".