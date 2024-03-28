رامز جاب من الآخر.. صدمة حسن عسيري وأصايل محمد.. وفشل مقلب الكالون في السيفون

وقع الفنان السعودي حسن عسيري، والممثلة السعودية الشهيرة أصايل محمد، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء الخميس.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



الخبرة والشباب.. رامز جلال يعلق على حسن العسيري وأصايل.. فيديو

وصف الفنان رامز جلال بطلي مقلب "رامز جاب من الاَخر"، الفنان السعودي حسن عسيري، والممثلة السعودية الشهيرة أصايل محمد، بـ"معنا ومعاكم الخبرة والشباب، الفنانة الأمورة والنجم اللي محدش بيعرف يخضوا غيري، أصايل محمد وحسن العسيري".

رامز جاب من الآخر.. حسن عسيري: محمد سعد بيضحكني أكتر من هنيدي.. فيديو

رد حسن عسيري، على سؤال الفنان "رامز جلال"، عن النجم الذي يضحكه، قائلا: ""محمد سعد بيضحكني أكتر من هنيدي".



رامز جلال لـ أصايل محمد: اسم الدلع ايه؟.. فيديو

سأل الفنان رامز جلال، الفنانة السعودية أصايل محمد، قائلا: "اسم الدلع ايه؟"، لترد أصايل، قائله: "أصولة" ليعقب رامز: "أصولة دي بتاعت أصالة..انتي من دلوقتي فصايل أو فصيلة".

صراخ ورعب| صدمة حسن عسيري وأصايل محمد في "رامز جاب من الآخر".. فيديو

دخل وقع الفنان السعودي حسن عسيري، والممثلة السعودية الشهيرة أصايل محمد، في نوبة من الصراخ والرعب عند تعرضهما لكلب رامز.



حسن عسيري عن أملاكه في لندن: عندي بيت صغير إيجار.. فيديو

كشف الفنان السعودي حسن عسيري، حقيقة كونه مليادير ووجود أملاك له في لندن، قائلا: "عندي في لندن بيت صغير إيجار".



رامز جلال يهدد أصايل محمد: هسوي فيكي الهوايل.. فيديو

هدد الفنان رامز جلال، الفنانة السعودية أصايل محمد، قائلا: "نازلك يا أصايل وهسوي فيكي الهوايل"، كما سخر من إطلالتها، قائلا: "مضيفة في شركة طيران سنغافورة".



عيب.. فشل مقلب الكالون في السيفون لأول مرة ورامز جلال يتدخل

لأول مرة منذ بداية برنامج "رامز جلال"، "رامز جاب من الآخر"، هذا الموسم، رفض الفنان السعودي حسن العسيري نطق جملة "الكالون في السيفون"، شفرة مقلب "رامز جاب من الاَخر"، قائلا: "كالون في السيفون إيه عيب.. والله ما أقولها"، ليعقب رامز جلال، قائلا: ": "مش عايز تقول الكالون في السيفون ليه؟،.. شدوا عليه السيفون"، بينما استجابت الفنانة أصايل محمد لطلب رامز جلال، ونطقت الشفرة.



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.