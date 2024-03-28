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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخرج كريستوفر نولان وزوجته يحصلان على لقب الفارس والسيدة من ملك بريطانيا

صدى البلد

من المقرر أن يحصل المخرج الشهير كريستوفر نولان وزوجته المنتجة إيما توماس على جوائز مرموقة في إنجلترا، حيث حصل نولان على لقب فارس ليصبح السير كريستوفر نولان، وتوماس على لقب السيدة.

ووفقا لصنداي تايمز، يعتبر وسام الفروسية أعلى وسام في المجتمع البريطاني، يمنح للأفراد المتميزين من قبل الملك . ويتم تكريم نولان وتوماس لمساهماتهما الكبيرة في صناعة السينما، والتي أعلنت عنها الحكومة تقديرًا لخدماتهما الرائعة في مجال السينما.

حصل نولان مؤخرًا على أول جائزة أوسكار أفضل مخرج له على الإطلاق عن فيلمه "أوبنهايمر"، الذي يتعمق في حياة جيه روبرت أوبنهايمر، والد القنبلة الذرية. فاز الفيلم، من إنتاج توماس، بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، حيث حصل على سبع جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم.

وأعربت عن امتنانها عند حصولها على التكريم المرموق، وقالت توماس: "أعتقد أن أيًا منا ممن يصنعون الأفلام يحلم بهذه اللحظة. 

وسبق لـ نولان، المعروف بأعماله الرائدة في السينما، أن رشح لست جوائز أوسكار لكنه لم يفز بجائزة الأوسكار عن الإخراج حتى حفل هذا العام. كانت توماس جزءًا لا يتجزأ من رحلة نولان في صناعة الأفلام، حيث ساهمت في العديد من المشاريع المشهورة مثل "Tenet" و"Dunkirk" و"Interstellar" و"The Dark Knight" و"Inception" وغيرها.

التقى الزوجان لأول مرة أثناء دراستهما في جامعة كوليدج لندن وتزوجا في عام 1997. ويشتركان في أسرة مكونة من أربعة أطفال.

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