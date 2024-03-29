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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

جمال علام يتحدث لريهام
جمال علام يتحدث لريهام بكير

كشف جمال علام رئيس اتحاد  الكرة عن حقيقة وجود خلاف بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي

وقال علام في تصريحات خاصة لصدى البلد إن الأزمة حدثت بسبب الإعلام ونشر وجود ازمة وهذا غير صحيح وردت ريهام بكير رئيس القسم الرياضي بالموقع ان الأزمة جاءت بسبب صمت اتحاد الكرة ونقد صلاح من قبل حسام حسن قبل تولي المهمة الفنية ثم تصريحات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن صلاح يتواصل معه دائما وهذا غير منطقي ان يتواصل لاعب مع الوزير وليس مع الجبلاية او الجهاز الفني

واستطرد علام أن لا يوجد أزمة بالفعل بين صلاح وحسام ومن الممكن ان يكون هناك زيارة لصلاح في ليفربول للاطمئنان عليه وهذه مبادرة طرحت من بعض الاعلاميين ، مؤكدا ان اللاعب سيكون متواجد في معسكر يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم وهو هدف الجميع التأهل للمونديال 2026 وامم أفريقيا 2025

وأشار إلى انه يؤكد على وطنية صلاح ولا احد يزايد على وطنيته وحبه لبلده والمنتخب ويرغب في هدوء الرأي العام من اجل مصلحة المنتخب الوطني اولا واخيرًا

إلغاء الدوري

وعن امكانية الغاء الدوري هذا الموسم لمصلحة المنتخب ، قال لا اظن لان مواعيد المعسكرات محددة واستكمال الدوري لن يؤثر عكس ما حدث في عهد الراحل محمود الجوهري حينما لغى المسابقة بسبب الاستعداد لمونديال 90

واضاف ان اتحاد الكرة دوره توفير كل احتياجات منتخب مصر والجهاز الفني من اجل نجاحه في حسم البطولات

وخلال حديث علام قال ان الاتحاد يعمل كثيرا من اجل تطوير الفئات العمرية للمنتخبات ورخص المدربين من اجل بناء منظومة مستقبلية مليئة بعناصر جيدة

 

تأجيلات الدوري 
 

وأوضح في حديثه بان اتحاد الكرة ليس له علاقة بالدوري او تأجيلات مباريات الاهلي وعدم تأجيل للزمالك او غيره وهذا لان رابطة الاندية هي التي تدير المسابقة والجبلاية ليست طرف في ادارة المسابقة

 

فيتوريا وبيريرا 

واختتم بانه لن يحسم قراره بشأن خوضه لانتخابات اتحاد الكرة القادمة او سيدعم احمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق ، وان الشئون القانونية تدير ملف فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب وتشديد الشرط الجزائي وفقا لفسخ عقده، اما بالنسبة لبيريرا رئيس لجنة الحكام فمستمر في عمله حتى نهاية عقده

جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث لصدى البلد

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