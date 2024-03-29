أخبار التوك شو|مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية.. وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي وجه الحكومة منذ اللحظة الأولى بالاعتناء بمصلحة المواطن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة (150 مكرر) من الدستور والتي تنص على " لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه.

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة منذ اللحظة الأولى بالاعتناء بمصلحة المواطن كعنصر رئيسي في التنمية، مشيرا إلى أنه حتى المواطن المصري بالخارج جزء من ذلك.

بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: ربنا معاك

وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤال للفنان محمد سلام بعد عرض صورة له ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وحاول كتم البكاء، قائلا: "ربنا معاك.. ولو هسأله هقوله ازاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور".

كشفت الفنانة وفاء مكي، عن رأيها في المذيعتين ياسمين عز ورضوى الشربيني، قائلة: الاتنين أوفر ومبحبش أسمع نصائحهن وأفضل أن أسمع نفسي عشان مخربش بيتي بأيدي".

ياسر جلال: المتحدة سعت لتوفير كل الإمكانات لـ مسلسل جودر

قال الفنان المصري ياسر جلال، إن مسلسل جودر الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024 عمل مكتمل العناصر، ونحن نفكر في أن يأخذ كل عمل حقه، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للمسلسل وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعت وسخرت لتوفير كل الإمكانات لإنتاج مسلسل جودر.

كشف الفنان هشام ماجد عن موقف احمد الفيشاوي في بداية العمل الفني ومساعدته لهم قائلًا: "كبريائي منعني اقبل حاجات مش كويسة بفلوس كتيرة أو إني اسيب منتج عشان اروح لمنتج تاني فلوسه اكتر، والكبرياء شبه العند وانا برج الطور وساعات اعند عشان مرجعش في كلمتي، وكان زمان يخليني ماعتذرش، لكن دلوقتي كبرت وفهمت، اتأسفت لناس كتير زي مراتي وأمي، وكلمه اسف مش عيب بالعكس بتكبرك".

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن هناك درجة عملية تسمى بالأستاذية، وهي درجة يحصل عليها صاحب الدكتوراه، بعد أن يقوم بـ 10 بحوث وتعرض على اللجنة العلمية، وتقيمه بناء عليها.

شريف حلمي يكشف تفاصيل مروعة عن نجاته من الموت بأعجوبة.. فيديو

كشف الفنان شريف حلمي، تفاصيل نجاته من الموت بأعجوبة إثر تعرضه لحادث سير أليم في عام 2016

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعائلات المحتجزين، السيطرة على شمال غزة وخان يونس وجميع مناطق القطاع ويستعد لدخول رفح الفلسطينية.

كشف الفنان عادل الفار عن تفاصيل رحيل ابنه شادي في حادث قبل عامين، وذلك خلال استضافته ببرنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090.

وقال الفار : غلطة عمري إني زعلت من ابني فترة طويلة وتركته للدنيا وأصدقاء السوء وهو كان مريض سكر ومات فجأة قبل ما نتصالح وموته قسم ظهري.