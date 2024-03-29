صدمة لـ جوميز .. تفاصيل إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

واصل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، تدريباته التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم امس الخميس على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وبات "محمد أشرف روقا قريبا من الغياب أمام فيوتشر، حيث إنه لا يشارك في المران الجماعي للفريق، ويخوض تدريبات تأهيلية فقط تحت إشراف الجهاز الطبي".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة أمام مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.