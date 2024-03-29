سلاح وممنوعات .. الأمن يضبط 6 تجار مخدرات | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته (20 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وكذا ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته (4,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.