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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح وممنوعات .. الأمن يضبط 6 تجار مخدرات | صور

احد المتهمين
احد المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته (20 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وكذا ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته (4,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الهيروين المخدرات هيروين مخدر الحشيش مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات

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