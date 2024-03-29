غياب 9 لاعبين عن الأهلي خلال مواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط غيابات مؤثرة بسبب الإصابات وعدم القيد.

يغيب عن الأهلي 9 لاعبين، هم:

محمد الشناوي: حارس المرمى الأساسي، يعاني من إصابة في الكتف.

حارس المرمى الأساسي، يعاني من إصابة في الكتف. ياسر إبراهيم: مدافع الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

مدافع الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية. أليو ديانج: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الكاحل.

لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الكاحل. إمام عاشور: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية. وسام أبوعلي: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الركبة.

لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الركبة. كريم نيدفيد: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية. محمد الضاوي كريستو: لاعب الهجوم، يعاني من إصابة في الركبة.

لاعب الهجوم، يعاني من إصابة في الركبة. عمر كمال: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية. محمود الزنفلي: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

تعد هذه الغيابات ضربة قوية للأهلي، خاصة في ظل صعوبة المواجهة أمام سيمبا، الذي يُعد أحد أقوى الفرق في إفريقيا.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.