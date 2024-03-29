فرج عامر: أندية بلجيكا تتهافت على التعاقد مع حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي

نشر فرج عامر منشورًا بشأن حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :"حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأوليمبي والنادي الأهلي مشروع نجم كبير ، ينوي الاحتراف الخارجي خاصة أن هناك تهافت من أندية أوروبية على التعاقد معه، منها أحد أهم أندية بلچيكا تقدم بعرض رسمي مغري للأهلي والأهلي يفكر بجدية في منحه فرصة الاحتراف الأوروبي ".





ويواجه النادي الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط غيابات مؤثرة بسبب الإصابات وعدم القيد.

يغيب عن الأهلي 9 لاعبين، هم:

محمد الشناوي: حارس المرمى الأساسي، يعاني من إصابة في الكتف.

ياسر إبراهيم: مدافع الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

أليو ديانج: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الكاحل.

إمام عاشور: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

وسام أبوعلي: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الركبة.

كريم نيدفيد: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

محمد الضاوي كريستو: لاعب الهجوم، يعاني من إصابة في الركبة.

عمر كمال: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

محمود الزنفلي: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

تعد هذه الغيابات ضربة قوية للأهلي، خاصة في ظل صعوبة المواجهة أمام سيمبا، الذي يُعد أحد أقوى الفرق في إفريقيا.