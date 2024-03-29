وكيل أفريقية النواب يثمن جهود الأوقاف في مساعدة أهالي غزة

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بجهود كبيرة لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بعد معاناتهم الشديدة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية من حكومة جيش الاحتلال، ومنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، مشيرًا إلى أن مصر كانت في مقدمة دول العالم التي سارعت بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.



وأشاد "سليم" في بيان له أصدره اليوم بإرسال وزارة الأوقاف المصرية دفعة جديدة من لحوم مشروع صكوك الإطعام وتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.



واعتبر الدكتور محمد سليم ما تقوم به مصر بجميع مؤسساتها الحكومية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بمثابة دليل قاطع على أن مصر لن تسمح بتجويع أهالينا في غزة وأن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على استعداد لاقتسام لقمة العيش مع الأشقاء الفلسطينيين بكل حب وسعادة موجهًا تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع القيادات والعاملين بالوزارة على جهودهم في تقديم يد العون والمساعدة للفلسطينيين.