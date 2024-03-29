جيبوتي: اجتماع قريب بين آبي أحمد والرئيس الصومالي

قال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، إن حكومة بلاده تخطط لاستضافة اجتماع بين رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس الصومال حسن شيخ محمود كجزء من الجهود الإقليمية لتخفيف التوترات بين البلدين الجارين.

وأوضح وزير الخارجية الجيبوتي في مقابلة مع تلفزيون إم إم الصومالي، أن الزعيمين سيجتمعان في جيبوتي كجزء من المحادثات التي يتوسط فيها قادة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، بما في ذلك رئيسي جيبوتي وكينيا، وفقا لما أورده موقع صوماليا جارديان.

ونشأت خلافات بين إثيوبيا والصومال في أعقاب مذكرة التفاهم الغير قانونية بين إثيوبيا و المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والتي يمكن أن تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل دعم سعي أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي. ورفض الصومال مذكرة التفاهم بحجة أنها تنتهك سلامة أراضيه وسيادته كما استدعت سفيرها لدى أديس أبابا عبد الله وارفا "للتشاور".