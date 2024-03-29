ياسمين صبري تكشف لـ صدى البلد موعد انتهائها من تصوير مسلسل رحيل

كشفت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لـ صدى البلد موعد انتهائها من تصوير مسلسل رحيل.

وقالت ياسمين صبري انتهى من تصوير المسلسل بعد يومين ، حيث انتهى من تصوير جميع مشاهدي.



مسلسل رحيل:

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثالثة من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الحلقة الثالثة من مسلسل رحيل، يتم حرق مخزن الخشب الخاص بوالد رحيل (ياسمين صبري)، بينما يهدد بدر شديد الاتربي (أحمد صلاح حسني) زوجته بالطلاق بسبب معاتبتها له لحبه لـ رحيل.



ويذهب والد رحيل إلى شديد الاتربي (أحمد بدير) ويتهمه بأنه السبب في حريق مخزن الخشب الخاص به لرغبته في احتكار السوق، ويعتدي الأخير على رحيل بالضرب بعد اتهامها له بأنه حرق المخزن.

وخلال الحلقة الثالثة من مسلسل رحيل، يتم العثور على شديد الاتربي مقتولا، ويلقى القبض على والد رحيل واتهامه بالقتل بسبب الخصومة بينهما.





بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.



وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين ، وتصدرت ياسمين صبرى التريند بسبب إطلالتها واظافرها التى لفتت نظر متابعيها.

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً.





أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.



وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".