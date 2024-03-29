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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم البارودي عن حلقتها مع ريهام سعيد: «لبسنا في شجرة ومحدش شافنا»

ريم البارودي
ريم البارودي

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ والدها توفي في 11 يناير، وبعدها بشهرين صورت حلقة مع الإعلامية ريهام سعيد بعدما صالحتها وحضرت عزاء والدها.

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كنت مسافرة أعمل عمرة، وريهام كلمتني وقالت لي عاوزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة، لكن الحلقة مكنش فيها أي عودة صداقة".

وتابعت الفنانة: "برومو الحلقة كله كان إني بتاجر بأبويا، طالعة بعيط وموسيقى خلف الأسوار ورايا، وأصرت إنها تصور لعرض الحلقة في رمضان، لكنني أصريت على الرفض لأنني كنت سأذهب إلى العمرة، وعندما عدت كنت مرهقة للغاية وقلت لها عشان خاطرك هنعمل الحلقة رغم إني مش محتاجة ماديا، ووافقت عشانها وهي جات لي العزاء".

وواصلت: “ريهام لا تعتمد على سكريبت، وقالت لي لما سألتها عن الحلقة “اعتمدي عليّا”، لكن اللي حصل إننا صورنا الحلقة ودخلنا في شجرة ولا حد شافنا، لأن الحلقة نزلت قبل رمضان بيوم، ازاي هنتشاف؟!".

الفنانة ريم البارودي الاعلامية ريهام سعيد ريهام سعيد العرافة بسمة وهبة

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