التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل حدوث هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان، بالإضافة إلى توضيح المعهد القومي للبحوث الفلكية.

سادت حالة من القلق على مصر عقب الاعلان عن وقوع زلزال جنوب اليونان وهو ما شعر به أهالي شمال مرسى مطروح.

وقال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الجمعة، فى الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

وأكد رابح، في بيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار إلى بيانات الهزة حيث وقعت على خط عرض 37,40 درجة شمالا وخط طول 21,50 درجة شرقا وعلى عمق 25 كم.