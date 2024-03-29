سفير موسكو بأسمرة: روسيا تجري مناورات بحرية مع إريتريا

أعلن سفير روسيا لدى إريتريا، إيجور موزجو، أمس الخميس، أن روسيا أرسلت سفينة عسكرية للمشاركة في مناورات مشتركة مع إريتريا لأول مرة منذ 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكر موزجو أن الفرقاطة من طراز "أودالوي" "المارشال شابوشنيكوف" وصلت إلى ميناء مصوع في إريتريا ومن المقرر أن تبقى حتى 5 أبريل المقبل، بحسب ما أورده موقع "أذربيجان 24".

وسيشارك البحارة الروس في سلسلة من الفعاليات المشتركة مع البحرية الإريترية، بحسب بيان للسفير الروسي.

وفي 14 مارس، اختتمت البحرية الروسية مناورات مشتركة مع نظيرتها الصينية والإيرانية في خليج عمان كما شارك في تلك التدريبات "المارشال شابوشنيكوف".

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال المناورات التي استمرت يومين مع البحريتين الإيرانية والصينية، "تدرب البحارة الروس على مناورات مشتركة وتدريبات اتصالات، وإطلاق أسلحة رشاشة من العيار الثقيل، ومدفعية صغيرة من العيار على متن السفن على أهداف سطحية وجوية من قبل القوات البحرية الإيرانية". ليلا ونهارا."

وفي مايو الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي كان في روسيا في زيارة رسمية.

وبحث الزعيمان آفاق تطوير العلاقات الروسية الإريترية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وكان هذا أول لقاء بين الزعيمين.

وشارك أفورقي في القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سان بطرسبرج في يوليو الماضي كما التقى مع بوتين على هامش القمة.