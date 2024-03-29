سيناء .. تكريم عدد من حفظة القرآن خلال فعالية "حكاية خير"| فيديو

كرم الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من حفظة القرآن الكريم خلال فعالية "حكاية خير" التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية في العريش.

ممثل مجلس القبائل: المواطن السيناوي على قناعة بالتنمية التي تنفذها الدولة بسيناء

وفي ذات السياق، أكد الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية والعربية، أن مصر والشعب المصري لم ولن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني والتاريخ يشير إلى هذا الأمر.

وأضاف عبدالله جهامة، في كلمه له في افتتاحية حكاية خير، مساء اليوم الجمعة، أن 70% من شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من الشعب المصري، وندعوا الله عزوجل أن يرفع الغمة عن الشعب الفلسطيني، مستدركا أن سيناء دفع فيها دماء رجال القوات المسلحة وأبناء القبائل.

وتابع الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية والعربية، أن سيناء قطعة أرض غالية على كل مصري، والدولة المصرية تنفذ عملية تنمية كبيرة في سيناء، لافتا إلى أن هناك قناعة تامة لدى المواطن السيناوي بالتنمية التي تنفذها الدولة بسيناء.