أحمد حجازي يحقق رقما جديدا مع اتحاد جدة بعد الفوز على نادي الفيحاء

فاز نادي اتحاد جدة السعودي على منافسه نادي الفيحاء بنتيجة ٣-١، كما شارك الدولي المصري أحمد حجازي في انتصار اتحاد جدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل أحمد حجازي قلب الدفاع صاحب الـ 33 عاما، إلى انتصاره رقم 50 بقميص "العميد" في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بواقع 27 فوزا على أرضه و23 خارج ملعبه.

ويعد أحمد حجازي من أبرز لاعبي مركز قلب الدفاع في الكرة العربية بفضل الخبرات الكبيرة رفقة الإسماعيلي والأهلي وفيورنتينا الإيطالي ووست بروميتش الإنجليزي إلى جانب مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

ترتيب الدوري السعودي



ويحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 32 في المرتبة الثالثة.

وفاز فريق اتحاد جدة على نظيره الفيحاء بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ثلاثية اتحاد جدة



سجل ثلاثية اتحاد جدة كل من عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ٣٠ وأحمد الغامدي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ومروان الصحفي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، بينما سجل هدف الفيحاء اللاعب عبد الحميد صابيري في الدقيقة ٣٠ عن طريق ركلة جزاء.