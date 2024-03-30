صدمة قبل الكلاسيكو.. مدرب بروسيا يعلن عن غيابات مؤثرة أمام بايرن ميونيخ

قبل ساعات من اللقاء المرتقب، أعلن دين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، عن غياب دونييل مالين وجريجور كوبيل قبل مباراة كلاسيكو الكرة الألمانية ضد بايرن ميونخ.

ومن المقرر، أن تلعب القمة المنتظرة، التي ستجمع بين بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.

وبحسب موقع أسود الفيستيفاليا الرسمي، لن يسافر دونييل مالين إلى ميونيخ لخوض مباراة الكلاسيكو، لتعرضه لضربة في فخذه خلال المباراة الدولية يوم الثلاثاء مع منتخب هولندا، وبالتالي لن يكون متاحًا للمشاركة مع فريق بوروسيا دورتموند.

وتعافي سيباستيان هالر من إصابته في الكاحل التي تعرض لها خلال شهر فبراير الماضي، وتمكن من التدرب مع الفريق بشكل كامل خلال الـ 14 يومًا الماضية وهو جاهز للمباراة ضد ميونخ.

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كما اضطر جريجور كوبيل مؤخرًا إلى التغيب عن التدريب بسبب عدوى في الجهاز الهضمي.



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