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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة قبل الكلاسيكو.. مدرب بروسيا يعلن عن غيابات مؤثرة أمام بايرن ميونيخ

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند

قبل ساعات من اللقاء المرتقب، أعلن دين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، عن غياب دونييل مالين وجريجور كوبيل قبل مباراة كلاسيكو الكرة الألمانية ضد بايرن ميونخ.

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ومن المقرر، أن تلعب القمة المنتظرة، التي ستجمع بين بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.

 

وبحسب موقع أسود الفيستيفاليا الرسمي، لن يسافر دونييل مالين إلى ميونيخ لخوض مباراة الكلاسيكو، لتعرضه لضربة في فخذه خلال المباراة الدولية يوم الثلاثاء مع منتخب هولندا، وبالتالي لن يكون متاحًا للمشاركة مع فريق بوروسيا دورتموند.

وتعافي سيباستيان هالر من إصابته في الكاحل التي تعرض لها خلال شهر فبراير الماضي، وتمكن من التدرب مع الفريق بشكل كامل خلال الـ 14 يومًا الماضية وهو جاهز للمباراة ضد ميونخ.

واضطر جوليان رايرسون إلى الغياب عن المشاركة مع منتخب بلاده قبل فترة التوقف الدولي بسبب التهاب الجلد، لا يزال المدافع الدولي يحتاج بعض الوقت.


كما اضطر جريجور كوبيل مؤخرًا إلى التغيب عن التدريب بسبب عدوى في الجهاز الهضمي.


وعاد رامي بن سبعيني من المنتخب الجزائري مصابا في الرباط الصليبي، ولن يحتاج إلى عملية جراحية، ولكن سيتعين عليه ارتداء جبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن من غير المرجح أن يتمكن من اللعب هذا الموسم.

لا يزال مارسيل سابيتسر موقوفًا بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة بريمن وهو غير متاح أمام البايرن.

بوروسيا دورتموند كلاسيكو

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