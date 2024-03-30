هل يحصد محمد النني لقب الدوري الانجليزي..ارتيتا يسعى للتفوق على مدربه السابق

حافظ أرسنال على تألقه في الأسابيع الأخيرة بفوزه في آخر 8 مباريات في الدوري كما سجل 33 هدفا مذهلا.

ويتصدر أرسنال، الذي ينتظر بقلق لمعرفة ما إذا كان بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي وغابرييل ماغاليس جاهزين لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الممتاز قبل 10 مباريات على نهاية الموسم في سباق مثير على اللقب برصيد 64 نقطة، بينما يحتل سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 فيما يأتي ليفربول بالمركز الثاني برصيد 64 متأخرا بفارق الأهداف عن النادي اللندني.

والفوز سينهي غياب أرسنال الذي دام 9 سنوات بدون انتصار في ملعب الاتحاد، وسيكون بمثابة دفعة هائلة لآماله في حصد اللقب.



وقال أرتيتا للصحفيين الجمعة: "لقد فعلنا الكثير بالفعل لنكون في المركز الذي نحن فيه والآن علينا أن نغتنم الفرصة ونستمتع بها ونسعى لتحقيقها.

وأضاف: "لقد رفع (سيتي) المستوى في هذا الدوري أعتقد في كرة القدم بشكل عام إلى مستوى لم نشهده من قبل. "وهذا هو جمال الرياضة الذي يجعلك أفضل ويضعك في تحد أكثر وعليك مواكبة هذه الوتيرة. وهذا ما نحاول القيام به".

وكان أرتيتا مساعدا لغوارديولا في سيتي قبل أن يتولى تدريب أرسنال، وتعود صداقة المدربين الإسبانيين إلى فترتهما في الملاعب. ومع ذلك، فإن الجلوس على مقاعد البدلاء كمتنافسين يعني تغييرا في علاقتهما.