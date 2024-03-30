عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يحصد محمد النني لقب الدوري الانجليزي..ارتيتا يسعى للتفوق على مدربه السابق

ارتيتا جوارديولا
ارتيتا جوارديولا

حافظ أرسنال على تألقه في الأسابيع الأخيرة بفوزه في آخر 8 مباريات في الدوري كما سجل 33 هدفا مذهلا.

txt

بولندا: حقبة جديدة من الحرب في أوروبا بدأت ويجب تشكيل دفاع مشترك

txt

ماجدة خير الله: سلمي أبو ضيف موفقة في أعلى نسبة مشاهدة lخاص

ويتصدر أرسنال، الذي ينتظر بقلق لمعرفة ما إذا كان بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي وغابرييل ماغاليس جاهزين لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الممتاز قبل 10 مباريات على نهاية الموسم في سباق مثير على اللقب برصيد 64 نقطة، بينما يحتل سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 فيما يأتي ليفربول بالمركز الثاني برصيد 64 متأخرا بفارق الأهداف عن النادي اللندني.

والفوز سينهي غياب أرسنال الذي دام 9 سنوات بدون انتصار في ملعب الاتحاد، وسيكون بمثابة دفعة هائلة لآماله في حصد اللقب.


وقال أرتيتا للصحفيين الجمعة: "لقد فعلنا الكثير بالفعل لنكون في المركز الذي نحن فيه والآن علينا أن نغتنم الفرصة ونستمتع بها ونسعى لتحقيقها.

وأضاف: "لقد رفع (سيتي) المستوى في هذا الدوري أعتقد في كرة القدم بشكل عام إلى مستوى لم نشهده من قبل. "وهذا هو جمال الرياضة الذي يجعلك أفضل ويضعك في تحد أكثر وعليك مواكبة هذه الوتيرة. وهذا ما نحاول القيام به".

 

وكان أرتيتا مساعدا لغوارديولا في سيتي قبل أن يتولى تدريب أرسنال، وتعود صداقة المدربين الإسبانيين إلى فترتهما في الملاعب. ومع ذلك، فإن الجلوس على مقاعد البدلاء كمتنافسين يعني تغييرا في علاقتهما. 

أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.. مفاجأة صادمة لـ محمد صلاح

أول رد من كولر بعد فوز الأهلي على سيمبا..وهذا موقف الدوليين

منتخب ألمانيا يحتفل بالذكرى العاشرة لهذا اللقب

تشافي هيرنانديز: «لامين جمال» فتى صغير وسيقود الكرة العالمية لحقبة جديدة

«أرسنال هيكسب السيتي».. أرتيتا يصعق جوارديولا بتصريحات قوية قبل مواجهة الحسم

ضياع حلم اللقب.. مدرب يوفنتوس يطمح في نهاية قوية للموسم

صراع الصدارة.. أرسنال يسعى لاجتياز عقبة مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الإنجليزي

طارق السيد: جماهير الزمالك ستصنع الفارق أمام فيوتشر

ترشيحاتنا

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

الشرطة الهولندية تعلن اختطاف رهائن في بلدة أيده وسط البلاد

بعد الإتفاق مع صندوق النقد.. تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الكلي

عند الله تجتمع الخصوم .. ريم البارودي تفتح النار على ريهام سعيد

هل يحصد محمد النني لقب الدوري الانجليزي..ارتيتا يسعى للتفوق على مدربه السابق

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ