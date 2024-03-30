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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض علي سعودي لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب في الرياض

ارشيفي
ارشيفي

ألقت دوريات الأمن في العاصمة السعودية  الرياض القبض على سعودي لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.

وفي وقت سابق؛ ألقت شرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة القبض على 4 وافدات من الجنسية المصرية؛ لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل.

وبحسب البيان الصادر عن الأمن العام السعودي؛ فقد تم استرداد المسروقات منهن، وإيقافهن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن للنيابة العامة.

و بالأمس؛ ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(3) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وبحسب البيان الصادر عن الأمن العام  في الملكة؛ فإن قرار القبض صدر لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل لحسابهم الخاص والترويج لحملات عمرة وهمية في مكاتب غير نظامية، بغرض النصب والاحتيال.

وضبطت الأجهزة الأمنية؛ بحوزة المتهمين مبالغ مالية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
 

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