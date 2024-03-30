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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التربية والتعليم: باركود لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 من محاولات الغش

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع باركود لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024، ومنع أي فرصة لتسريبها أو تبديلها حفاظا على حقوق الطلاب وضمانا لنزاهة سير العملية الامتحانية .

ووفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم وضع الباركود في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن إجراء وضع الباركود في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية ، أثبت نجاحه في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي ، حيث أنه ساعد على ضمان حق الطلاب المتظلمين من نتائجهم فتأكد كل طالب ان الورقة المصححة ورقته وتم تفادي أي محاولات تلاعب بالنتائج ، بالاضافة الى ان الباركود يساعد على الكشف عن اي محاولات لتسريب او تداول الامتحانات من داخل اللجان .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من أبرز إجراءات منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، منع تحويلات طلاب مرحلة الثانوية العامة إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات الثانوية العامة 2024  إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الإدارات المحظور التحويل لها قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي كان يوجد بها “لجان الغش التي اشتهرت اعلاميا بلجان أولاد الأكابر”، مؤكدةً أنها اللجان الموجودة بالأماكن التالية:

- مديرية كفر الشيخ: إدارات “بيلا - الحامول- سيدي سالم”.

- مديرية أسيوط: إدارات “البداري- ديروط - صدفا”.

- مديرية سوهاج: إدارات “دار السلام - أخميم - جهينة”.

- مديرية قنا: (نجع حمادي).

- مديرية أسوان: (إدفو ).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 من 10 يونيو 2024 حتى في 20 يوليو 2024.

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