176 ألف جنيه شهريا| رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي مطاعم الوجبات السريعة بأمريكا.. زيادة 25%

لو أنت تعمل طاهي أو موظف إداري أو دليفري في أحد مطاعم الوجبات السريعة، فهذا الموضوع يهمك، وإذا كنت تتسائل كم يبلغ مرتب من يعمل بنفس وظيفتك في البلدان الأخرى، فهنا نوضح لك الحد الأدنى الجديد لأي موظف بتلك المطاعم، وهو ما أقرته إحدى ولايات أمريكا، فعند العمل لمدة 22 يوما في الشهر، بمعدل 5 أيام أسبوعيا وإجازة يومين، والعمل لمدة 8 ساعات فقط يوميا، فإن مرتبك لا يمكن أن يقل عن 176 ألف جنيه مصري شهريا، وهو مقابل لمبلغ 3520 دولار شهريا، وهذا الحد الأدنى وليس متوسط أو أقصى مرتب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فسيبدأ عمال الوجبات السريعة في كاليفورنيا الذين يقومون بطهي وجبات بيج ماك أو تحضير الفرابوتشينو في الحصول على حد أدنى للأجور يبلغ 20 دولارًا في الساعة، وذلك من بعد غد الاثنين، وبالنسبة للكثيرين، فإن هذا يعني زيادة بنسبة 25٪، حيث يركز الحد الأدنى الجديد للولاية بشكل فريد على شريحة معينة، وهي الوجبات السريعة، مما يؤثر على بعض أكبر السلاسل في البلاد، بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس وسابواي وبيتزا هت.

انتصارا كبيرا لنصف مليون عامل بولاية واحدة

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، فإن تلك الخطوة تعد انتصارا وفوزا كبيرا للطهاة، وكذلك أمناء الصندوق، وغيرهم من العاملين في مجال الوجبات السريعة – فهم من أقل الوظائف أجرا في الولايات المتحدة – والذين ارتفعت أجورهم بوتيرة أسرع منذ الوباء، بعد عقود من الركود، وتعد كاليفورنيا هي واحدة من أغلى الولايات في البلاد، ويقدر أن حوالي نصف مليون شخص يعملون في مجال الوجبات السريعة، معظمهم من النساء والمهاجرين والأشخاص الملونين. ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر.

ويذكر التقرير أن ساندرا جوريجوي من سكرامنتو، تقوم بالعد التنازلي للأيام حتى تحصل على أول راتب أكبر لها منذ أسبوعين، فبعد 18 عامًا من العمل في العديد من امتيازات Jack in the Box، سيقفز أجرها من 17.50 دولارًا إلى 20 دولارًا، وهذا يعني أنها يمكن أن تجلب إلى المنزل 120 دولارًا أخرى لكل راتب، فيما يقول جوريغوي، 52 عاماً، متحدثاً بالإسبانية: "إنه أمر رائع للغاية، على أقل تقدير سيمنحني ذلك بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، وسيسهل علي دفع الإيجار والفواتير الأخرى".

المطاعم تحذر من ارتفاع الأسعار وقلة العمل

ولكن الزيادة الكبيرة في الأجور، أثارت أيضاً جدلاً ساخناً حول تأثيرها على الشركات المحلية، حيث يحذر أصحاب المطاعم الصغيرة من أنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار أو تقليل ساعات العمل أو قطع الوظائف أو حتى إغلاق المتجر، وتعد زيادة الأجور في كاليفورنيا، هي نتيجة لصفقة مثيرة للجدل أبرمها قادة العمال، بما في ذلك الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة الكبير، وشركات الوجبات السريعة في العام الماضي، وينطبق قانون الأجور الجديد على سلاسل الوجبات السريعة التي تضم ما لا يقل عن 60 موقعًا على مستوى البلاد، مع استثناءات لبعض المخابز ومواقع الوجبات السريعة الأصغر حجمًا داخل متاجر البقالة والمطارات وأماكن أخرى.

واقترح العديد من المديرين التنفيذيين للوجبات السريعة، أن الأسعار سترتفع بنسبة 2.5% إلى 3.5% لتعويض ارتفاع الأجور، وقد حذرت كل من Jack in the Box وStarbucks وMcDonald's وChipotle من ارتفاع الأسعار القادم، هذا بالإضافة إلى الزيادات في الأسعار التي طرحتها العديد من المطاعم منذ أشهر، وقد ارتفعت تكلفة تناول الطعام في الخارج بشكل مطرد حتى مع تراجع التضخم في أماكن أخرى، وتخطط سلاسل أخرى لتسريع استخدامها للأتمتة، بما في ذلك الأكشاك والروبوتات، وأشار أحد أصحاب امتياز بيتزا هت الرئيسي إلى ارتفاع الأجور كسبب لتسريح أكثر من 1000 سائق توصيل هذا العام، في التحول إلى تطبيقات مثل Uber Eats وDoorDash التي تفرض المزيد من رسوم التوصيل على المتسوقين.

يزن أصحاب الامتياز التخفيضات في ساعات عمل العمال

ويتوقع العديد من أصحاب المطاعم أن يعمل العمال لساعات أقل، وكان هذا هو التأثير الجانبي الرئيسي قبل عقد من الزمن، عندما رفعت سياتل الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا، كما تشير الأبحاث، وتقول ميكايلا مندلسون، المدافعة منذ فترة طويلة عن العمال المثليين وصاحبة ستة مطاعم El Pollo Loco تضم حوالي 170 موظفًا: "لقد اعتدت أن أكون مناصرة للعمال وأنا في هذا الموقف الغريب"، وتوضح أن مطاعمها فقدت المتسوقين بعد الزيادة الاستباقية في الأسعار في فبراير، والآن، ينصب التركيز على خفض التكاليف من خلال تبسيط العمليات، وتغيير الوقت الذي يستغرقه العمال لصنع الصلصات، على سبيل المثال، أو إغلاق أبوابهم ليلاً.

وتضيف مندلسون: "علينا أن نكون أكثر كفاءة، لذلك ما تبقى حقًا هو تقليل ساعات العمل، وأنا أكره قول ذلك"، وفي السنوات الأخيرة، اندلعت المعركة من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بشكل متزايد على مستوى المدينة والمقاطعة والولايات، حيث وصل الحد الأدنى الفيدرالي إلى 7.25 دولارًا للساعة، وعلى نطاق واسع، غالبًا ما تحدد ولاية كاليفورنيا المعيار للعديد من القرارات التجارية التي تتبعها الولايات الأخرى لاحقًا، ويأمل المناصرون أن يحدث شيء مماثل مع أجور الوجبات السريعة، وأن ينتشر إلى صناعات أخرى في الولاية وفي جميع أنحاء البلاد، وفد ارتفع الحد الأدنى في كاليفورنيا سابقًا إلى 16 دولارًا للساعة في الأول من يناير.

العمال سعداء لكنهم قلقون

وقد تركت تحذيرات أصحاب العمل لدى العديد من العمال مشاعر متضاربة بشأن الزيادة، على الرغم من إمكانية زيادة القدرة الشرائية، وكانت Jauregui، البالغة من العمر 52 عامًا، تعمل في مطعم Jack in the Box، وهي تجمع راتبين، وتعمل حوالي 54 ساعة في الأسبوع بين المطعم ومغسلة الملابس، وتقول إنها تحاول دائمًا توفير القليل من المال لعلاج أحفادها - فهي تتولى حضانة ثلاثة منهم - الذين ينمون باستمرار من الملابس والأحذية، وعلى الرغم من أنها سارت جنبًا إلى جنب مع زملائها أعضاء SEIU للفوز بزيادة الأجور، إلا أنها تخشى من الجانب السلبي.

وكل هذا يجعل من زيادة الأجور في كاليفورنيا دراسة حالة رفيعة المستوى لكيفية تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المحلي، ويقول جاكوب فيجدور، أستاذ السياسة العامة والحوكمة في جامعة واشنطن، الذي درس آثار رفع الحد الأدنى للأجور في سياتل عام 2014: "ستكون هذه السياسة مختلفة حقًا في أجزاء مختلفة من كاليفورنيا"، وقد توصل البحث إلى أنه بعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 9.47 دولاراً إلى 13 دولاراً ـ في السنوات الأولى لحملة العمل من أجل 15 دولاراً ـ لم يخسر العمال عموماً وظائفهم على الرغم من أنهم خسروا ساعات العمل، وانتهى بهم الأمر بأجور أعلى.

ويضيف فيجدور: "إن عمل المطاعم هو عمل صعب للغاية، فالمطاعم تفتح وتغلق طوال الوقت، حتى في الأماكن التي لم يتغير فيها الحد الأدنى للأجور لأكثر من عقد من الزمان، وبشكل عام، وجدنا أنه في صناعة المطاعم، تمكنت الشركات من إيجاد طرق للتكيف مع معدلات أعلى للأجور وتكاليف الأجور".