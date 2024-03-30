وزير خارجية الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين

أكد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، أن المستقبل سيكون أسوا إذا لم ينتهى الظلم والاحتلال في فلسطين على أساس حل الدولتين وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال أيمن الصفدي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي، :" يجب أن تعيش المنطقة في امن وسلام".

وتابع أيمن الصفدي:" نواجه تعنت وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة تتمثل في رفض حل الدولتين او وإيجاد أي افق سياسي".

وأكمل ايمن الصفدي:" نجتمع اليوم لنؤكد على الاتفاق على طروحات وقف العدوان وتحقيق السلام العادل والشامل في غزة وكافة الاراضي الفلسطينية ".

وتابع أيمن الصفدي:" إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين وتريد قتل الجهة الوحيدة التي تمنع المجاعة في غزة وهي وكالة اونروا ".

وأكمل ايمن الصفدي:" نؤكد أهمية استمرار دعم الاونروا لأنه لا جهة أخرى قادرة على القيام بعمل الاورنوا "|.