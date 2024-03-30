بعد استهداف اليونيفيل.. لبنان يعتزم تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة “اليونيفيل”، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى بعضهم حالتهم حرجة.

وحسب موقع “لبنان 24”، قالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها "باشرت في تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على إثر استهداف إسرائيل لدورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة"، مؤكدة أن "هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والأطفال، والنساء، والمدنيين".

وقالت اليونيفيل، في وقت سابق من اليوم، إن “3 مراقبين أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب من موقعهم في جنوب لبنان”.

وأضافت أن "الانفجار وقع قرب دورية على الخط الأزرق جنوبي لبنان، وأسفر عن إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم"، مؤكدة أن "استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول".

وأشارت إلى أنها تجري تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع قرب دورية المراقبين، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة وأمن أطقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي.