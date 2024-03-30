عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الطائي

رونالدو
رونالدو

كشف لويس كاسترو مدرب النصر، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء الطائي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

يحتل النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، متخلفًا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز 16 برصيد 22 نقطة.

وجاء التشكيل الأساسي للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

الدفاع: أيمن يحيى، علي لاجامي، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، عبد الرحمن غريب.

بينما جاء التشكيل الأساسي للطائي كالآتي:

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

الدفاع: إبراهيم النخلي، إينزو روكو، روبيرت باور، عبد العزيز مجرشي.

الوسط: ألفارو سيميدو، بيرنارد مينساه، راكان جمال باجندوح، أندريه كورديا.

الهجوم: سلمان المؤشر، فيرجيل ميسيدان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

موضوعات متعلقة

إشبيلية يستعيد الانتصارات بالفوز على خيتافي

فيوتشر بالأحمر والزمالك بالأبيض في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

كلاسيكو ألمانيا| بوروسيا دورتموند يتقدم على بايرن ميونيخ بهدف في الشوط الأول

بايرن ليفركوزن يحافظ على صدارة الدوري الألماني بالفوز على هوفنهايم 2-1

أوساسونا يفوز على ألميريا 3-0 في الدوري الإسباني

توتنهام يقلب الطاولة على لوتون تاون بالفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يقع في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي بالدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لكلاسيكو بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ترشيحاتنا

مروان القماش يحقق إنجاز "أفضل رياضي أفريقي" بدورة الألعاب أكرا 2023

تشكيل ديربي الهلال والشباب الرسمي في دوري روشن السعودي

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

السلطات تفتح تحقيقًا.. العثور على رأس خنزير قرب مسجد في فرنسا

إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة غدا لاستئناف المفاوضات بشأن غزة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الطائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ