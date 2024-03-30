عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شباب المعادي يوزعون سوشي ودوتنس علي الصائمين

صدى البلد

 

 


نظم مجموعة من شباب منطقة المعادي، حملة لإفطار الصائمين المارين بالشارع، والذين يتصادف سيرهم في أثناء حلول أذان المغرب، ووزع هؤلاء الشباب قطع الدوناتس والسوشي على الصائمين لإفطارهم بعد  صوت المدفع الرمضاني، وتصدرت صور هؤلاء الشباب تريند الفيس بوك بسبب نوعية الأكلات التي يقومون بتوزيعها، وعلق البعض أن رمضان في المعادي حاجة تانية.

وقال المهندس أحمد تامر، أحد أعضاء الفريق إنهم مجموعة من الأصدقاء اعتادوا دائما على توزيع وجبات الخير على من يحتاجها، واشتهروا بتلك العادة في المناطق المجاورة لهم، لذلك تواصل معهم مطعم "سوشي" شهير بمنطقة المعادي، وطلب منهم توزيع قطع السوشي بالشوارع مع أذان المغرب، فبادروا بالاستجابة له لمساعدته.

IMG_20240330_213123
IMG_20240330_213123
IMG_20240330_213108
IMG_20240330_213108
IMG_20240330_213057
IMG_20240330_213057
IMG_20240330_213048
IMG_20240330_213048
Screenshot_2024-03-30-21-30-17-40
Screenshot_2024-03-30-21-30-17-40
Screenshot_2024-03-30-21-30-15-00
Screenshot_2024-03-30-21-30-15-00

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

ترشيحاتنا

ديربي الرياض| الهلال يضرب الشباب بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

عمر جابر: تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيوتشر بالكونفدرالية

حكم قراءة سورة الإخلاص بين ركعات التراويح .. دار الإفتاء ترد

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فرصة لإشباع رغبته .. نيابة أكتوبر تحيل قضية الطفل وسيم إلى الجنايات

بعد براءة نسرين طافش .. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ