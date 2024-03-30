شباب المعادي يوزعون سوشي ودوتنس علي الصائمين



نظم مجموعة من شباب منطقة المعادي، حملة لإفطار الصائمين المارين بالشارع، والذين يتصادف سيرهم في أثناء حلول أذان المغرب، ووزع هؤلاء الشباب قطع الدوناتس والسوشي على الصائمين لإفطارهم بعد صوت المدفع الرمضاني، وتصدرت صور هؤلاء الشباب تريند الفيس بوك بسبب نوعية الأكلات التي يقومون بتوزيعها، وعلق البعض أن رمضان في المعادي حاجة تانية.

وقال المهندس أحمد تامر، أحد أعضاء الفريق إنهم مجموعة من الأصدقاء اعتادوا دائما على توزيع وجبات الخير على من يحتاجها، واشتهروا بتلك العادة في المناطق المجاورة لهم، لذلك تواصل معهم مطعم "سوشي" شهير بمنطقة المعادي، وطلب منهم توزيع قطع السوشي بالشوارع مع أذان المغرب، فبادروا بالاستجابة له لمساعدته.

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