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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطيبها الأول حرامي وقاتـ.ل.. ننشر شهادة شقيقة رحاب فتاة البراجيل خلال التحقيقات

رحاب ضحية البراجيل
رحاب ضحية البراجيل

حصل موقع صدى البلد على نص شهادة شقيقة الفتاة رحاب ضحية البراجيل التي قامت بإنهاء حياتها، والتي دفنت في بلدتها وسط حضور من الآلاف من أبناء مدينتها.

ما هي تفاصيل حدوث الواقعة؟
ج كل اللي حصل ان اختى رحاب كانت مخطوبه لواحد اسمه حسام وكان بيحصل بينهما مشاكل، واللى كان بيحل المشاكل ليهم واحد اسمه السيد وكان متربي، وبعدها عرفنا ان حسام بيسرق وطلع حرامي ولما اختى عرفت انه حرامي فسخت الخطوبة بينها وبين حسام وبعدها حسام شافها وهى رايحه السجل مع السيد بتعمل بطاقة، حسام غار عليها عشان كان بيحبها فقام قتل السيد من فتره وأنا واختى رحاب شهدنا في النيابة على حسام وبعدها كلام الناس كثر عليها من الناس ان اختي هي السبب في موت السيد واختى لما سمعت الكلام دا من الناس نفسيتها تعبت اوى بس مكنش بيبان عليها بس وعرفت من قبل ما تروح المستشفي بيوم من واحد اسمه ربيع الصعيدى انها ضماناه في قرض مبلغ ۱۸۰۰۰ الف جنيه وقالنا لو مسددتش المبلغ دا هتتحبس ولما اختى عرفت بالكلام دا نفسيتها تعبت وقالت انا جبتلكم وجع الدماغ والكلام من الناس ومن كام يوم اتسحرنا مع بعض وكل واحد فينا راح ينام وبعدها لقت اختى رحاب بترجع ورحت واخدها انا واختى ساره وامي على المستشفي وعرفت ان اختى اخدت حبة غله وبعدها اتوفت في المستشفي بعدها بكام
يوم وان سبب موتها هو القرص اللى اخدته ودا كل اللى حصل.
م: متي واين حدث ذلك؟
ج الكلام دا حصل من الاحد اللى فات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ الساعة ٥ صباحاً في بيتي في شارع الدكتور شعبان، غرب البلد البراجيل اوسيم
س: ومن كان برفقتك انذاك؟
ج كنت انا واختى اساره وابويا وامي واختى رحاب الله يرحمها.
س: ومع من تقيم بالمسكن محل الواقعة تحديداً ؟
ج هي قعده معانا في البيت.
س وماهي طعبية علاقة المتوفاه الى رحمه مولاها / رحاب رشدى عبدالعاطي بسالف الذكر ؟
ج هي كانت خطيبته وفشكلت الخطوبة بينهم
س: وماهي فترة خطوبة المتوفاه الى رحمه مولاها بسالف الذكر؟
ج هي كانت مخطوبه لحسام صابر زناتي حوالی ست شهور

 

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