ضياء السيد: كولر أدار مباراة سيمبا بشكل جيد.. ومصطفى شوبير حارس متميز

عبر ضياء السيد لاعب الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الأهلي نجح في تحقيق الفوز على سيمبا، وخرج بشباك نظيفة رغم صعوبة المباراة".

وتابع ضياء السيد: "نتيجة 1 -0 خادعة ولكنها مطمئنة وتعطي معنويات عالية للاعبين".

وأكمل: " كولر نجح في اختيار الطريقة المناسبة للمباراة وكذلك شارك لاعبين مناسبين في محاولة منه للسيطرة على منطقة وسط المعلب، في المقابل سيمبا تفوق في التمريرات بين الخطوط وشوبير قدم مباراة جيدة وتصدى لـ 7 كرات فهو حارس متميز ومستقبل كبير للنادي الأهلي.