حوادث سيارات مميتة.. علماء يحذرون من كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل

في تقرير جديد، حذر العلماء من أن الكسوف الشمسي الكلي المقرر في 8 أبريل قد يترافق مع زيادة في حوادث السيارات القاتلة.

غالبًا ما نسمع عن إصابات العين المرتبطة بالكسوف بدلاً من حوادث السيارات.

ولكن خلال الكسوف الشمسي الكلي الأخير في أمريكا الشمالية - "الكسوف الأمريكي العظيم" لعام 2017 - شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة ولكن قصيرة الأمد في حوادث السيارات القاتلة، حذر الباحثون خلال رسالة بحثية منشورة في مجلة JAMA Internal Medicine.

قال المؤلف المشارك الدكتور دونالد ريديلماير، أستاذ الطب في جامعة تورونتو وطبيب في مركز علوم الصحة السنية: "لم تكن الزيادة في الحوادث مرتبطة بالظلام النهاري الناجم عن الكسوف، ففي الواقع رأينا انخفاضًا كبيرًا خلال الساعة الواحدة التي تتضمن الكسوف بشكل كامل".

وأضاف ريديلماير لـ Live Science: "المشكلة تكمن في الساعات المحيطة، عندما يكون الناس في طريقهم إلى مكان المشاهدة وخاصة بعد ذلك عند العودة إلى المنزل".

أثناء كسوف العام 2017، كان مسار الكسوف - الطريق الذي يسلكه ظل القمر على سطح الأرض - ضيقًا، بعرض يبلغ حوالي 70 ميلاً (113 كيلومتر).

في قلب هذا المسار، حصل مشاهدو الكسوف على أطول نظرة له، حيث يعيق القمر بشكل كامل وجه الشمس.

تشير تقديرات إلى أن حوالي 20 مليون شخص في الولايات المتحدة سافروا إلى مدينة مختلفة للوصول إلى مسار الكسوف.

خلال كسوف 8 أبريل القادم، سيتمكن المشاهدون داخل المسار من مشاهدة الكسوف بشكل كامل لمدة تتراوح بين 2.5 إلى 4.5 دقيقة، اعتمادًا على موقعهم.

سيتمكن المشاهدون خارج حدود المسار من رؤية كسوف جزئي فقط.