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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء النبي في سجدة التلاوة.. ماذا يقال؟

سجدة التلاوة
سجدة التلاوة

سجدة التلاوة هي التي ترد أثناء قراءة  القرآن الكريم وفيها يسبح الإنسان ربه ويقول "سبحان ربي الأعلى"، ويتساءل الكثيرون ماذا نقول فى سجدة التلاوة؟ وماذا كان يقول النبي في سجدة التلاوة ؟.

دعاء النبي عند سجدة التلاوة

إذا سجَدتَ سجدة تلاوة أثناء تلاوتك للقرآن فادعُ بدعاء سيدنا رسول الله ﷺ فيها، وقل: «اللَّهمَّ اكتُب لي بِها عندَكَ أجرًا، وضَع عنِّي بِها وِزرًا، واجعَلها لي عندَكَ ذُخرًا، وتقبَّلها منِّي كما تقبَّلتَها من عبدِكَ داودَ». [أخرجه الترمذي].

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ماذا يقال فى سجدة التلاوة 

( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته).

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5 كلمات بديله عن سجدة التلاوة

عند قراءة القرآن الكريم تأتي آية سجود التلاوة والأصل أننا عندما نسمع آية السجود نسجد مباشرة، فنقول “سبحان ربي الأعلى” و"سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته"، أو تقول “اللهم اكتب لي بها عندك أجرا أو اجعل لي بها ذخرا، أو ضع بها عني وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود”.

فإذا كنت بمكان غير مهيأ للسجود كوجود الشخص في المواصلات ومثلا ويقرأ قرآن وأتت أية سجود، فهنا يؤجل سجود التلاوة إلى أن يتمكن من السجود، أو يقول “سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

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