عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صدقة الفطر وحق الله في المال.. الأوقاف تعلن موضوع الجمعة الأخيرة من رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، موضوعات خطب شهر أبريل 2024م، وشهري رمضان وشوال 1445 هجريا. 

موضوعات خطب شهر أبريل 2024م

• الجمعة الأولى : 5/ 4/ 2024م - صدقة الفطر وحق الله في المال.

• الجمعة الثانية : 12/ 4/ 2024م - الاستقامة والمداومة على الطاعة.

• الجمعة الثالثة : 19/ 4/ 2024م -  معنى التاجر الصدوق ومنزلته. 

• الجمعة الرابعة : 26/ 4/ 2024م - تطبيقات حُسن الخلق.

الأوقاف تكرم 130 طفلا في مسابقة حفظ القرآن بمدينة أسوان الجديدة 

اقتصادية النواب تثمن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء وتطوير 11887مسجداً

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء وتطوير المساجد المصرية على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة يعد انجازًا كبيرًا يضاف لجميع الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد خلال الــ 10 سنوات الماضية.

وقال: "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم: إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي كشف فيها عن أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11887مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18مليار جنيه، موجهًا التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصفة خاصة على النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بالدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني ودور الأئمة والدعاة والوعاظ في تنمية الوعي لدى المواطنين.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن المساجد المصرية أصبحت مراكز كبيرة لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف والسمح ومواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك عقولًا دينية على مستوى رفيع المستوى في كل ما يتعلق بالعلوم الإسلامية، موجهًا تحية قلبية لكل علماء الدين الإسلامي الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أصبحت الأسر المصرية برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها يتوافدون إلى المساجد لأداء جميع الصلوات وصلاة التراويح والاعتكاف داخل المساجد بكل سهولة ويسر.

الأوقاف وزارة الأوقاف خطب شهر أبريل 2024م صدقة الفطر مجلس النواب الجمعه الاخيره من رمضان اخر جمعة من رمضان اخر جمعة فى رمضان خطبة آخر جمعة في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

كيف تحيي الحائض ليلة القدر.. وماذا تفعل طوال العشر الأواخر

هل تقضى صلاة التهجد لمن فاتته.. أمين الفتوى يجيب

هل تقتصر ليلة القدر على السابع والعشرين.. أزهري يجيب

علامات ليلة القدر.. هل تحقق منها شيء الآن؟

دعاء التهجد في أول ليلة وترية.. احرص عليه قد تكون ليلة القدر

طفلة تسأل علي جمعة :«إزاى فيه ناس بتتنبأ بموت شخص في وقت معين»

علي جمعة: وجود الله يحلى الدنيا.. والانتح.ار والقت.ل غباوة بشرية

طفل يسأل: ليه الموت موجود أساسا؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: قلق أمريكي من تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية

للشهر الرابع على التوالي.. إسرائيل ترفع أسعار البنزين بسبب حرب غزة

خلال قداس عيد الفصح.. بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

23 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء

خير كتير.. غزارة الأمطار ترفع نسبة ملء خزانات 7 سدود في المغرب

القباج : 420 ألف مشروع تمكين اقتصادي بالتضامن بتكلفة 4,5 مليار جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

مسلسل مليحة يتصدر التريند فى إسرائيل.. ما القصة ؟

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

شيك ومميز .. أصالة بفستان أنيق يصلح لسهرات رمضان

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ