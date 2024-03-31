صدقة الفطر وحق الله في المال.. الأوقاف تعلن موضوع الجمعة الأخيرة من رمضان

حددت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، موضوعات خطب شهر أبريل 2024م، وشهري رمضان وشوال 1445 هجريا.

موضوعات خطب شهر أبريل 2024م

• الجمعة الأولى : 5/ 4/ 2024م - صدقة الفطر وحق الله في المال.

• الجمعة الثانية : 12/ 4/ 2024م - الاستقامة والمداومة على الطاعة.

• الجمعة الثالثة : 19/ 4/ 2024م - معنى التاجر الصدوق ومنزلته.

• الجمعة الرابعة : 26/ 4/ 2024م - تطبيقات حُسن الخلق.

اقتصادية النواب تثمن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء وتطوير 11887مسجداً

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء وتطوير المساجد المصرية على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة يعد انجازًا كبيرًا يضاف لجميع الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد خلال الــ 10 سنوات الماضية.

وقال: "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم: إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي كشف فيها عن أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11887مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18مليار جنيه، موجهًا التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصفة خاصة على النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بالدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني ودور الأئمة والدعاة والوعاظ في تنمية الوعي لدى المواطنين.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن المساجد المصرية أصبحت مراكز كبيرة لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف والسمح ومواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك عقولًا دينية على مستوى رفيع المستوى في كل ما يتعلق بالعلوم الإسلامية، موجهًا تحية قلبية لكل علماء الدين الإسلامي الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أصبحت الأسر المصرية برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها يتوافدون إلى المساجد لأداء جميع الصلوات وصلاة التراويح والاعتكاف داخل المساجد بكل سهولة ويسر.