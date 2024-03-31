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ديني

اجتماع تنسيقي|وزير الاتصالات يؤكد لـ«جمعة» اهتمامه بملف التحوّل الرقمي لهيئة الأوقاف والوزارة

وزيرا الأوقاف والاتصالات
وزيرا الأوقاف والاتصالات

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد 31/ 3/ 2024م، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأوقاف والاتصالات يبحثان التعاون المشترك وإنهاء التحول الرقمي بالهيئة

يأتي ذلك بحضور كل من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات، والدكتور محمود فخر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير للعلاقات العامة، والمستشار محمد حنفي مستشار الوزير للإعلام، ورنا حته معاون وزير الاتصالات، والمهندسة رحاب فج النور مدير مشروع إدارة اصول وأملاك الدولة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، واللواء عمرو شكري الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، و أحمد عبدالرؤوف وكيل البر والأوقاف، وراندا صلاح رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وسمر إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وعدد من المختصين من كلا الوزارتين.

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وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، وجهوده في دعم ملف التحول الرقمي بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا حرصه على سرعة إنهاء عملية التحول الرقمي فيما يتصل بشئون الوقف.

من جانبه، قدم الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على اهتمامه الكبير بملف التحوّل الرقمي، مؤكدًا أن هذا الاجتماع تنسيقي لمتابعة ملف الحصر، ووضع خطة لإنهاء الملف كاملًا قبل نهاية العام المالي 2024م، مؤكدًا على ضرورة التسريع من وتيرة هذا الملف.

الأوقاف الاتصالات المهندس عمرو طلعت وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة

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