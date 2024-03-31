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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التعليم العالي يوجه بالتعريف بخدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة

صدى البلد

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية وتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمواطنين بأبرز الخدمات التي تُقدمها الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة للوزارة، باعتبارها حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور.

من جانبه، أوضح مصطفى إمام، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، أن الإدارة تتبع طريقة عمل مُحددة لضمان حُسن سير العمل بكفاءة وفعالية، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين والشكاوى، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لهم، ثم يتم تسجيل طلبات المواطنين في نظام إلكتروني؛ لضمان مُتابعة سير العمل عليها وحلها في أسرع وقت، ثم يتم تحويل طلبات المواطنين إلى الأقسام المُختصة للتعامل معها وحلها، فيما يقوم قسم المتابعة بالتواصل والمُتابعة مع المواطنين للتأكد من حصولهم على خدماتهم وحل أي مشاكل قد تواجههم.

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ويتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين من خلال عدة طرق، ومنها مكتب الاستقبال الكائن مقره في “97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي - رمسيس – القاهرة” والمُخصص لاستقبال المواطنين وتلقي طلباتهم والشكاوى، وتوجيهها للجهة المُختصة بالشكوى أو الطلب، أو يتم من خلال الهاتف أو الفاكس المُخصص لتلقي طلبات المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية: (0227945072 – فاكس/ 0227923517)، أو من خلال البريد عبر استقبال المُراسلات عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: (97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي - رمسيس – القاهرة)، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي تُخصصه البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء https://www.shakwa.eg/ .

 

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