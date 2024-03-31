بعد إصابته بالسرطان.. أول ظهور لـ الملك تشارلز في قداس عيد الفصح

حضر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الأحد، قداس عيد الفصح السنوي في وندسور، في أول ظهور له في حدث ملكي عام منذ الإعلان عن تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، لوح تشارلز (75 عاما) إلى الجماهير لدى وصوله والملكة كاميلا بالسيارة إلى كنيسة سانت جورج، مثوى والدته الراحلة الملكة إليزابيث، لحضور القداس.

وكان تشارلز قد أجل جميع ارتباطاته العامة السابقة منذ أن أعلن قصر باكنجهام أنه سيخضع للعلاج من نوع غير محدد من السرطان الذي اكتشفته الاختبارات بعد أن خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا في يناير.

و حضر الملك تشارلز القداس اليوم الأحد، لم يحضر ابنه الأمير ويليام وعائلته، إذ تخضع زوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون للعلاج الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف السرطان بعد جراحة في البطن خلال يناير.

وواصل تشارلز أداء الجزء الأكبر من واجباته الرسمية غير العامة مثل تحية المسؤولين الأجانب وعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.