صيغة للصلاة على النبي يستجاب بها الدعاء.. رددوها في العشر الأواخر

قدمت دار الإفتاء المصرية، صيغة للصلاة على النبي يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق، تسمى “الصلاة النارية”.

الصلاة النارية

*"اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ"*.

الصلاة على النبي

فى فيديو سابق، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة النارية هي صيغة ألهم بها بعض أهل الله وتلقيناها عن مشايخنا، وسميت بذلك لأنها إذا قرئت لتحصيل أمر من الأمور فإن سرعة تحقيق ما يحدث بسبب قراءتها فضلا من الله وتكرما منه تكون كالنار فى الهشيم فورا في الحال فهي قوية جدا.

وأشار إلى أن هناك شرطين لابد منهما عند قول الصيغة النارية، الأول أن تقال بنفس هذه الصيغة بدون زيادة ولا نقصان، والثاني أن تقال بعدد معين وهو 4444.

ونوه إلى أنها تقال 4444 لنفس الغرض، وليس شرطا أن يقالوا فى مجلس واحد، فممكن فى عدة أيام أو على مدار الأسبوع أو على مدار شهر، أو تقال من شخص واحد أو عدة أشخاص، فمن الممكن أن يجتمع 10 أشخاص ويقسموها عليهم فى جلسة واحدة لنفس الغرض.

وأوضح أنها عندما تقال فى مجلس واحد متصلة يكون تأثيرها فى غاية القوة، وكان مشايخنا يقولون إنها تكون حينئذ كالنور المجمع، وعندما تقال متفرقة تؤتي آثارها ولكن تكون كالأنوار المفرقة، تكون قوية ولكن ليس كقوة إذا قيلت متصلة أو في أوقات متقاربة.