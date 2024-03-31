برتبة أغنسطس.. رسامة شمامسة بإيبارشية "أبوقرقاص" |صور

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص أمس الأول القداس الإلهي في كنيسة الأمير تادرس الشطبي بقرية البحاروة، وخلاله رسم نيافته اثنين من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة أغنسطس.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب القرية.