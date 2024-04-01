جمال شعبان يكشف معجزة في حالة أحمد رفعت

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا تفاصيل عن تطورات الحالة الصحية للاعب “ احمد رفعت ” لاعب نادي فيوتشر ، و لاعب منتخب مصر .

وذالك بعد اصابة احمد رفعت بتوقف مفاجئ في عضلة القلب خلال نهاية مبارة نادي فيوتشر و الاتحاد السكندري .

و نقله الي المستشفي علي الفور و تشخيصه بالاصابة بتوقف بعضلة القلب نتيجة اضطراب و تسارع في ضربات القلب .

و تدهورت حالة اللاعب احمد رفعت الصحية لفترة طويلة و ظل تحت المراقبة بالعناية المركزة حتي حدث له ما شبه الدكتور جمال شعبان بالمعجزة .

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل و تطورات الحال الصحية للكابتن “ احمد رفعت ” لا عب وادي فيوتشر و منتخب مصر …