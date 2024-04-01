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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

جمال شعبان يكشف معجزة في حالة أحمد رفعت

صدى البلد

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا تفاصيل عن تطورات الحالة الصحية للاعب “ احمد رفعت ” لاعب نادي فيوتشر ، و لاعب منتخب مصر . 

وذالك بعد اصابة احمد رفعت بتوقف مفاجئ في عضلة القلب خلال نهاية مبارة نادي فيوتشر و الاتحاد السكندري . 

و نقله الي المستشفي علي الفور و تشخيصه بالاصابة بتوقف بعضلة القلب نتيجة اضطراب و تسارع في ضربات القلب . 

و تدهورت حالة اللاعب احمد رفعت   الصحية لفترة طويلة و ظل تحت المراقبة بالعناية المركزة  حتي حدث له ما شبه الدكتور جمال شعبان بالمعجزة . 

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل و تطورات الحال الصحية للكابتن “ احمد رفعت ” لا عب وادي فيوتشر و منتخب مصر … 

استشارى امراض القلب الاتحاد السكندري اصابة احمد رفعت اللاعب أحمد رفعت جمال شعبان استشاري امراض القلب

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