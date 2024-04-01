ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كاجوال.

وتألقت جنا عمرو دياب، مرتدية بنطال جينز واسع باللون الكحلي مع جاكيت طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جنا عمرو دياب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت جنا عمرو دياب، ان نترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور جنا عمرو دياب