الحشاشين الحلقة 21.. حصار جيش السلجوقيين لقلعة موالية لحسن الصباح

شهدت الحلقة ٢١ من الحشاشين، خروج جيش السلجوقيين وعلى رأسهم السلطان بركياروق لحصار قلعة موالية لحسن الصباح.

كبر الهادي بن الصباح وطلب منه والده تعلم قواعد الدين من زيد من سيحون والفنون الحربية والقتالية من برزك أوميد.

واكتشف حسن الصباح أن الهادي يشرب الخمر بدعوة من زيد بن سيحون وقرر معاقبة مساعده الأمين بالخروج في مهمة خطرة بصحبة يحيى بن المؤذن.



الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.





المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.