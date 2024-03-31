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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة مفاجئة.. غلق مطعم والتحفظ على 160 حالة إشغال بالإسكندرية

حملات مكبرة بسموحة
حملات مكبرة بسموحة

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الحي شن حملة مفاجئة مكبرة بمنطقة سموحة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، استجابة لشكاوى المواطنين؛ لإزالة الإشغالات وتحقيق النظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الخـاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي 
وتوجهت الحملة إلى السوق التجاري بمنطقة سموحة بنطاق الحي.

وأوضح أن الحملة شهدت التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وفتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المعتدين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ١ مطعم إدارة بدون ترخيص ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٦٤ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة ، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ١٦٠ حالة إشغال متنوع ، فضلا عن قيام صحة شرق بتحرير ٢ محضر عدم حمل شهادة صحية ، وإعدام الطب البيطري ٣٤ كيلو لحوم ودواجن متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

 كما حررت السلامة والصحة المهنية إنذارين، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٦ محاضر ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٣ إنذارات ، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٤ محاضر نظافة عامة ، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير ٣  إنذارات ، وقيام الرصد البيئي بتحرير ٤ محاضر .

 جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات  .

الاسكندرية حى شرق الإشغالات سموحة شكاوى المواطنين

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