خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن «تلاعب» في عيِّنة رمضان صبحي

علق عامر العمايرة على حقيقة التلاعب في عينة المنشطات المأخوذة من اللاعب رمضان صبحي.

وكتب العمايرة، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "‏يا ريت رمضان صبحي في اعتراضه على نتيجة العينة A، يطعن في إجراءات أخذ العينات، ويطلب مقارنة جزء من العينة A (الإيجابية أو المتلاعب بها كما يقال) مع جزء من العينة B، في معمل آخر معتمد من وادا، ولو وجد اختلافا بين العينات؛ لن يتم توجيه إدانة له".

وشهدت الساعات الماضية مفاجأة مدوية، بعد حديث الإعلامي أحمد شوبير، عن اكتشاف لاعب دولي لديه أزمة منشطات خطيرة، قد تتسبب في إيقافه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر عن إرسال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، خطابا رسميا إلى نادي بيراميدز، للتأكيد أن رمضان صبحي لاعب الفريق لديه أزمة في نتيجة تحاليل العينة، التي خضع لها بكشف المنشطات عقب إحدى مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا، إذ جرى التأكيد على أن نتيجة هذه العينة فاسدة.